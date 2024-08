POL-DU: Insasse eines Sportboots tödlich verunglückt

Duisburg (ots) - Am Samstagnachmittag (10. August, 15 Uhr) klingelte ein bisher unbekannter Mann an der Tür einer 84-jährigen Duisburgerin im Dellviertel. Er gab sich als Angestellter der Duisburger Stadtwerke aus und gelangte unter diesem Vorwand in ihre Wohnung. Nachdem er gegangen war, stellte die Seniorin fest, dass ein hoher dreistelliger Betrag an Bargeld entwendet worden war. Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise ...

