POL-DU: Marxloh: Motorradfahrerin nach Aufprall verletzt

Eine 19-jährige Kradfahrerin ist am Dienstagnachmittag (13. August, 16:30 Uhr) auf dem Willy-Brandt-Ring mit einem Auto zusammengestoßen. Die junge Frau gab an, nicht genug Abstand gehalten zu haben. Als der vor ihr befindliche VW stark abbremsen musste, habe sie noch eine Vollbremsung gemacht, konnte die Kollision aber nicht mehr verhindern. Der 30 Jahre alte Autofahrer leistete Erste Hilfe, ehe sich Rettungssanitäter um die Frau kümmerten. Sie kam anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus.

