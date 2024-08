Polizei Duisburg

POL-DU: Homberg: Polizei nimmt mutmaßlichen Bäckerei-Dieb fest

Duisburg (ots)

Zwei Männer sollen am Dienstagabend (13. August, gegen 17:50 Uhr) die Kasse aus einer Bäckerei an der Halener Straße gestohlen haben. Eine 22-jährige Mitarbeiterin berichtete den alarmierten Polizisten, dass einer der Männer hinter die Bedientheke gegangen sei und die Kasse entrissen habe. Mit der Beute sei das Duo in die Ulmenstraße geflüchtet.

Ein Zeuge sah, wie einer der glatzköpfigen Männer, bekleidet mit gelbem Oberteil, in einen grauen VW Polo mit polnischem Kennzeichen gestiegen und davongefahren sei. Sein mutmaßlicher Komplize konnte auf der Ulmenstraße von den Einsatzkräften gestellt werden. Die Beamten brachten den 30-Jährigen ins Polizeigewahrsam. Da der Mann sichtlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, entnahm ihm ein Arzt zwei Blutproben. Der 30-Jährige wird heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls einem Haftrichter vorgeführt.

Sein Komplize ist weiterhin flüchtig. Wer nähere Angaben zu ihm oder dem Fluchtfahrzeug machen kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 35 unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell