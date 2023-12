Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Täter gehen ohne Beute

Grefrath (ots)

In der Zeit zwischen dem ersten Weihnachtstag und dem heutigen Samstag kam es zu einem Einbruch in ein Zwei-Parteien-Haus am Bleichweg in Grefrath. Der oder die bislang unbekannten Täter hebelten an mehreren Türen der Erdgeschosswohnung, bis sie schließlich eine Terrassentür öffnen konnten. Aus bislang unbekannten Gründen wurde danach jedoch offensichtlich von der weiteren Tatausführung abgelassen, da typisches Diebesgut am Tatort zurück blieb und im Inneren der Wohnung des 56-jährigen Geschädigten keine auffälligen Veränderungen feststellbar waren. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung vor Ort und nahm die weiteren Ermittlungen auf. Sollten Sie im fraglichen Zeitraum in der Nähe des Tatortes etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie dies bitte bei der Polizei Viersen unter 02162/377-0. /Ren (1226)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell