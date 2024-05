Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Autofahrer fährt 85 km/h zu schnell - Auto sichergestellt

Krefeld (ots)

Ein 33-jähriger Autofahrer aus Willich ist am Samstagabend (25. Mai 2024) mit 140 km/h statt der erlaubten 50 km/h auf der Oberbenrader Straße geblitzt worden. Der Mann fuhr gegen 22:45 Uhr mit seinem VW Golf in Richtung Innenstadt, als das Radargerät auslöste. Nach Abzug der Messtoleranz verbleibt eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 85 km/h. Die Polizisten erstatteten Anzeige wegen des Verdachts der Teilnahme an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen. Sein Auto wurde sichergestellt, seinen Führerschein hatte der Willicher nicht dabei. (98)

