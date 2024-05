Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nicht mehr fahrbereit

Amt Wachsenburg (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Morgen befuhr eine 41-jährige Fahrerin eines Mini Cooper die Wachsenburgstraße in Ichtershausen und beabsichtigte im Kreuzungsbereich nach links in die Karl-Liebknecht-Straße einzufahren. Hierbei übersah die Frau offenbar eine entgegenkommende 36-jährige Fahrerin eines Skoda. Die beiden Verkehrsteilnehmer kollidierten, sodass der Skoda gegen einen am Straßenrand geparkten VW geschleudert wurde. Am Mini Cooper sowie am Skoda entstand wirtschaftlicher Totalschaden, diese wurden abgeschleppt. Die 36-Jährige und die 41 Jahre alte Frau wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Es kam temporär zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (jd)

