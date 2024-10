Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am 18.10.2024, gegen 10:00 Uhr, befuhr ein 64-Jähriger mit seinem PKW den Albrecht-Dürer-Ring in Frankenthal. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte das Fahrzeug auf Höhe der Martin-Schongauer-Straße mit zwei am linken Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen, kam anschließend von der Fahrbahn ab und überschlug sich hierbei.

Die 47-Jährige Beifahrerin des 64-Jährigen musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Fahrer blieb unverletzt.

Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter beauftragt. Die Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 60.000EUR geschätzt.

