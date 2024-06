POL-MFR: (615) Unversperrte Autos und Wohnmobile angegangen - Warnhinweise der Polizei

Mittelfranken/Nürnberg (ots) - In den letzten Wochen wurden bei der Polizei vermehrt Betrugsfälle registriert, in denen sich eine Anruferin als falsche Bankmitarbeiterin ausgab. Die Kriminalpolizei warnt vor dieser neuen Masche. Am Dienstag (11.06.2024) rief eine "Karin Fischer" bei der Geschädigten an und gab sich als Mitarbeiterin der Postbank aus. Angeblich soll ...

mehr