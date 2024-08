Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Einbrecher verletzt 15-Jährige - Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-Süd/-Vaihingen (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (27.08.2024) einen 23 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, am frühen Samstagmorgen (17.08.2024) bei einem Einbruch in eine Wohnung an der Böblinger Straße im Stadtteil Kaltental eine 15-jährige Bewohnerin schwer verletzt zu haben. Der Tatverdächtige gelangte ersten Ermittlungen zufolge gegen 03.30 Uhr in die Wohnung und traf dort auf die schlafende 15-Jährige. Als die junge Frau erwachte und sich zur Wehr setzte, soll sie der mutmaßliche Einbrecher schwer verletzt haben und in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Erst am Morgen, nachdem sie erwacht war, realisierte die 15-Jährige ihre Verletzungen und verständigte eine Bekannte, welche kurz vor 08.00 Uhr die Polizei alarmierte. Rettungskräfte brachten die junge Frau dann in ein Krankenhaus. Intensive Ermittlungen führten auf die Spur des 23-Jährigen. Ermittler nahmen ihn am Dienstagnachmittag (27.08.2024), gegen 14.30 Uhr in einem Gebäude an der Hauptstraße fest. Der 23-Jährige steht auch im Verdacht, zwei weitere Einbrüche wenige Häuser weiter an der Böblinger Straße begangen zu haben. Dort soll er in der Nacht zum Samstag, 17.08.2024, zwischen 02.15 Uhr und 02.30 Uhr, versucht haben, in Wohnungen einzubrechen. Der 23-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Mittwochs (28.08.2024) einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell