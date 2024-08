Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Außenspiegel beschädigt und davon gefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen (ots)

Ein unbekannter Fahrer hat am Dienstag (27.08.2024) einen Außenspiegel eines VW an der Inselstraße beschädigt und ist anschließend davon gefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der unbekannte Mann fuhr gegen 19.50 Uhr mit einem weißen Transporter in der Inselstraße Richtung Wangener Marktplatz. Auf Höhe der Hausnummer 34 fuhr er rechts an einem VW vorbei, der auf dem linken Fahrstreifen fuhr und touchierte hierbei dessen Außenspiegel, wodurch dieser beschädigt wurde. Der Fahrer soll zwischen 40 und 45 Jahre alt sein, er setzte seine Fahrt ohne Anzuhalten fort. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

