POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rabiate mutmaßliche Ladendiebin festgenommen

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (26.08.2024) eine 38 Jahre alte Frau festgenommen, die im Verdacht steht, gemeinsam mit einem 41 Jahre alten Mann in einem Discounter an der Neckarstraße Waren gestohlen zu haben und sich gegen das Festhalten gewehrt zu haben. Die Tatverdächtige betrat gegen 13.15 Uhr gemeinsam mit dem Mann den Discounter und soll dort Lebensmittel in ihre mitgeführte Tasche gesteckt haben. Während sich ihr Begleiter an der Kasse einen Pfandbon auszahlen ließ, soll sie an der Kasse vorbeigegangen sein, ohne die Waren zu bezahlen. Als Angestellte die Frau ansprachen, soll sie versucht haben, zu flüchten. Als die Angestellten sie festhielten, soll sich die 38-Jährige gewehrt haben und dabei zwei 52 und 33 Jahre alte Angestellte und einen 45-jährigen Anwohner, der zu Hilfe eilte, leicht verletzt haben. Alarmierte Polizeibeamte nahmen die Tatverdächtige daraufhin fest. Ihr Begleiter wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Tatverdächtige mit deutscher Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Dienstags (27.08.2024) einem Haftrichter vorgeführt.

