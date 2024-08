Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zehnjährigen verdächtig angesprochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Montagabend (26.08.2024) im Bereich der Hackstraße versucht, einen zehnjährigen Jungen mit einem falschen Vorwand in seinen Mercedes zu locken. Der unbekannte Mann fuhr gegen 20.30 Uhr mit seinem Mercedes, als er den zu fußgehenden Zehnjährigen ansprach und ihm mitteilte, dass sich seine Mutter im Krankenhaus befinden würde und er ihn dorthin bringen könnte. Der Junge lief daraufhin weg und konnte beobachten, wie der Mann noch andere Kinder aus seinem Mercedes heraus ansprach. Der Mann fuhr einen schwarzen Mercedes mit Stuttgarter Kennzeichen, war zirka 50 bis 60 Jahre alt und hatte eine kräftige Statur. Er hatte weiße Haare, trug eine Brille und eine Mütze. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

