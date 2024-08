Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gartenhütte abgebrannt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Eine Gartenhütte auf einem Grundstück an der Oswald-Hesse-Straße ist in der Nacht zum Dienstag (26.08.2024) aus unbekannten Gründen abgebrannt. Mehrere Anwohner und Passanten bemerkten gegen 23.00 Uhr das Feuer und setzten einen Notruf ab. Beim Eintreffen der Beamten schlugen die Flammen bereits meterhoch in den Himmel und hatten auf umliegende Bäume übergegriffen. Da nicht ausgeschlossen war, dass das Feuer auf angrenzende Gebäude übergreift, mussten die Bewohner aus zwei Häusern kurzfristig ihre Wohnungen verlassen. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

