Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mofa gestohlen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Brändströmstraße;

Tatzeit: 05.06.2024, zwischen 08.00 Uhr und 09.30 Uhr;

Unbekannte haben ein Mofa vom Typ Vespa entwendet in Gronau. Das Fahrzeug war auf einem Stellplatz an der Brändströmstraße geparkt. Zu dem Diebstahl kam es am Mittwochmorgen zwischen 08.00 Uhr und 09.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell