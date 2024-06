Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede-Vardingholt - Geräte entwendet

Rhede (ots)

Tatort: Rhede-Vardingholt, Hoxfelder Straße;

Tatzeit: zwischen 01.06.2024, 13.00 Uhr, und 03.06.2024, 12.00 Uhr;

Einen Rasenmäher und einen Laubbläser haben Unbekannte am Wochenende in Rhede-Vardingholt gestohlen. Die Geräte lagerten in einer Hütte auf dem Friedhof an der Hoxfelder Straße. Um hineinzukommen, hatten die Täter nach ersten Erkenntnissen am Türschloss manipuliert. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

