Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Versuchter Einbruch in Musikschule

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Mittelmannstraße;

Tatzeit: 05.06.2024, gegen 04.35 Uhr;

Gewaltsam in eine Musikschule einbrechen wollten Unbekannte in Rhede. Bei dem Versuch, in das Gebäude an der Mittelmannstraße zu gelangen, wurden sie von einem Zeugen beobachtet und flüchteten daraufhin. Ein Tatverdächtiger lief in Richtung Pastors Busch. Der andere fuhr mit einem Fahrrad davon. Beide trugen Kapuzenpullover. Zu dem Geschehen kam es am Mittwochmorgen gegen 04.35 Uhr. Die Polizei sucht weitere Zeugen und erbittet Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell