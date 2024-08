Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrradfahrer gestürzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (27.08.2024) hat sich ein Fahrradfahrer leichte Verletzungen zugezogen. Der 61 Jahre alte Fahrradfahrer war gegen 11.25 Uhr in der Löffelstraße Richtung Heinestraße unterwegs, als ein unbekannter Autofahrer den Fahrradfahrer überholte. Beim Überholen touchierte der Autofahrer den Lenker des Fahrradfahrers, weshalb der Fahrradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Der Autofahrer fuhr anschließend davon, ohne sich um den Leichtverletzten zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 an das Polizeirevier 4 Balinger Straße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell