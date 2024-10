Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg- Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Römerberg (ots)

Bislang unbekannte Täter überkletterten im Tatzeitraum von Freitag, 19:30 Uhr, bis Montag, 07:00 Uhr, einen Zaun im rückwärtigen Bereich einer Kindertagesstätte in der Lina-Sommer-Straße. Mittels Werkzeug versuchten die Täter mehrere Türen und Fenster auszuhebeln. Ein Eindringen in das Gebäude gelang schlussendlich nicht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Wer hat in oben genannten Zeitraum in der Nähe der Lina-Sommer-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell