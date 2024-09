Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Couragiertes Eingreifen von Passanten führt zur Täterfestnahme

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag wurde einer 82-jährigen Frau gegen 13 Uhr der Geldbeutel aus einer mitgeführten Stofftasche entwendet. Die Frau war zu diesem Zeitpunkt in einem Bekleidungsgeschäft der Hauptstraße einkaufen, als sie bemerkte, wie eine Frau auffallend eng an ihr vorbeilief.

Sofort erkannte sie, dass ihr Portemonnaie entwendet wurde, rief geistesgegenwärtig laut auf und machte Passanten auf die Tat aufmerksam. Eine 24-jährige Tatverdächtige ließ die Beute fallen und versuchte zu flüchten. Engagierten Passanten gelang es jedoch, die Täterin festzuhalten. Anschließend wurde sie an die hinzugezogenen Polizeibeamten übergeben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau entlassen. Die 24-Jährige muss sich wegen Diebstahl verantworten.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen.

