Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 18-Jähriger wegen des Verdachts des versuchten Totschlags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim in Untersuchungshaft

Mannheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Ein 18-Jähriger steht im dringenden Verdacht, am Freitag gegen 13:30 Uhr einen 21-Jährigen durch einen Stich mit einem Messer in den Oberkörper schwer verletzt zu haben.

Aus bislang unbekannten Gründen soll es zwischen den zwei Männern zu einer körperlichen Auseinandersetzung in den K2-Quadraten gekommen sein, bei welcher der 18-jährige Tatverdächtige dem 21-Jährigen mit einem Messer einen Stich im Bereich des Oberkörpers versetzt haben soll. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen kurze Zeit später in der Nähe des Tatortes widerstandslos festnehmen. Der 21-Jährige wurde durch den Stich lebensbedrohlich verletzt und musste im Anschluss in einem umliegenden Krankenhaus notoperiert werden. Es besteht keine Lebensgefahr mehr.

Der 18-Jährige wurde am Samstag dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Mannheim vorgeführt, welcher auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erließ und in Vollzug setzte. Anschließend wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg des Polizeipräsidiums Mannheim, insbesondere zum Tatmotiv, dauern weiter an.

Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich bei dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, unter Tel.-Nr.: 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell