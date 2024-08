Polizeipräsidium Ulm

Am Dienstag versuchte ein 36-Jähriger in Eislingen vor der Polizei zu flüchten.

Gegen 11.15 Uhr war eine Streife des Polizeireviers Eislingen in der Ahornstraße unterwegs. Vor ihnen fuhr ein Audi. Als der Audi-Fahrer die Polizei in der Albstraße erkannte, versuchte er zu Fuß aus seinem noch fahrenden Auto zu flüchten. Dabei stürzte er und die Streife nahm den Mann vorläufig fest. Seine Ehefrau kletterte zeitgleich vom Beifahrersitz auf den Fahrersitz und stoppte das Fahrzeug, in dem sich auf dem Rücksitz auch ihre zwei Kinder im Alter von einem und acht Jahren befanden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der unverletzte Fahrer mutmaßlich unter Drogen stand. Ein Drogentest verlief positiv auf Kokain. Da der Mann zudem keinen Führerschein hatte, erwartet ihn nun auch eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Auch gegen die Ehefrau und Beifahrerin hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet. Als Halterin des Fahrzeugs erwartet sie eine Anzeige wegen Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis.

