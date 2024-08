Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Über drei Promille

Einen auffälligen Autofahrer meldete ein Zeuge der Polizei am Dienstag bei Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 20.45 Uhr meldete der Zeuge einen Mitsubishi im Stadtteil Gögglingen. Der fuhr deutlich in Schlangenlinien und stieß dabei auch gegen einen Randstein. Der Zeuge handelte richtig und verständigte die Polizei. Eine Streife des Polizeireviers Ulm-West konnte den Mitsubishi noch fahrend in der Kirchberger Straße unterhalb der Bundesstraße feststellen und kontrollieren. Am Steuer saß ein 66-Jähriger. Der roch stark nach Alkohol. Ein durchgeführter Alkomattest bestätigte den Verdacht. Der Fahrer hatte deutlich zu viel intus. Er war nicht mehr in der Lage sicher Auto zu fahren. In einem Krankenhaus musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

