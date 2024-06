POL-SLS: Polizeibeamter nach vorausgegangenen Streitigkeiten leicht verletzt

Wadgassen (ots) - In den frühen Abendstunden des 25.05.24 kam es in der Unterfeldstraße in 66787 Wadgassen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem 8-jährigen Mädchen aus Wadgassen. Der 60-jährige Fahrer aus Wadgassen war im Begriff von der Lindenstraße in die Unterfeldstraße abzubiegen. Dabei fuhr er aufgrund der Straßenführung und der Parksituation teilweise über den dortigen ...

mehr