Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfall mit Flucht und hohem Sachschaden, Polizei sucht Zeugen

66740 Saarlouis-Neuforweiler (ots)

Im Zeitraum vom 24.05.2024, 17:00 Uhr, und dem 25.05.2024, 10:10 Uhr, wurde ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw der Marke Ford in der St. Avolder Straße in Saarlouis-Neuforweiler erheblich beschädigt. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen befuhr ein schwarzer Audi (Modell nicht bekannt) die St. Avolder Straße in Fahrtrichtung Altforweiler und kollidierte mit dem geparkten Ford. Im Anschluss an den Unfall fuhr der Audi davon, die fahrende Person beging Fahrerflucht. Der Audi müsste durch das Unfallgeschehen auf der Beifahrerseite erheblich beschädigt sein.

Die Schadenshöhe an dem geparkten Ford beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen hohen vierstelligen Betrag. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Zeugen des Unfalles und Personen die Hinweise zu dem beschädigten Audi geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell