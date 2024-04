POL-K: 240419-2-K Einbruch in Einfamilienhaus in Köln-Grengel - Mutmaßliches Fluchtauto ausgebrannt

Köln (ots) - Dank der Ortung mittels GPS-Tracker stellten Polizisten am Mittwoch (17. April) in der Kölner Innenstadt zwei gestohlene Fahrräder sicher. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein Kölner sein in der Nacht zu Dienstag (16. April) aus einem abgeschlossenen Innenhof in der Altstadt gestohlenes Fahrrad geortet und die Polizei alarmiert. Polizisten ...

mehr