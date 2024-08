Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Brand in Mehrfamilienhaus

Ein Kellerbrand führte am Montag zu einem Feuerwehreinsatz in Ulm.

Ulm (ots)

Kurz nach 21 Uhr rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Wagnerstraße in der Weststadt aus. Hausbewohner stellten zuvor starken Rauch aus einem Kellerabteil fest. Fast alle Bewohner konnten rechtzeitig das Mehrfamilienhaus verlassen und sich in Sicherheit bringen. Ein Bewohner musste mit einer Drehleiter durch die Feuerwehr aus seiner Wohnung geholt werden. Rettungskräfte versorgten vor Ort drei leicht verletzte Personen, die Rauch eingeatmet hatten. Obwohl die Feuerwehr den Kellerbrand schnell unter Kontrolle hatte, war das Gebäude anschließend nicht mehr bewohnbar. Während etwa 30 Bewohner bei Bekannten unterkamen, musste die Feuerwehr rund 20 weitere Personen in eine Notunterkunft verbringen, wo sie bis auf weiteres betreut werden. Da die Brandursache bislang noch unklar ist, kann auch eine mögliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei Ulm (Tel. 0731/188-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet dabei auch um Zeugenhinweise. Den ersten Erkenntnissen zufolge entstand am Mehrfamilienhaus ein Schaden von etwa 50.000 Euro.

++++1541882

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell