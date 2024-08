Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen/Fils - Ungebremst aufgefahren

Drei Verletzte und vier beteiligte Fahrzeuge mit rund 33.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls am Sonntag in Eislingen/Fils.

Ulm (ots)

Gegen 15.15 Uhr war ein 79-Jähriger in der Leibnizstraße mit seinem Mercedes unterwegs. Vor ihm fuhr ein 55-Jähriger mit einem Ford Klein-Lkw. Wohl aus Unachtsamkeit fuhr der Senior ungebremst ins Heck des Fords. Nach dem heftigen Zusammenstoß kam der Mercedes ins Schleudern. Das Auto geriet nach links und stieß dort gegen einen geparkten Range Rover. Von dem wurde der Mercedes abgewiesen und prallte gegen einen entgegen kommenden BMW SUV. Bei den mehreren Kollisionen wurde der Senior schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Auch der Beifahrer im 3,5 Tonner Ford sowie eine Mitfahrerin im BMW zogen sich leichte Verletzungen zu. Im Anschluss an die Unfallaufnahme begaben sie sich selbst in ärztliche Behandlung. Die Polizei Eislingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an den vier Fahrzeugen auf rund 33.000 Euro. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Leibnizstraße bis etwa 17.15 Uhr blockiert.

