POL-UL: (UL) Blaubeuren - Landwirt beschädigte Bahnschranke

Ulm (ots) - Am Samstag wurde kurz nach 21 Uhr der Leitstelle ein Brand in der Gartenanlage Buchbrunnen oberhalb des Hauptfriedhofs gemeldet. Beim Eintreffen des Löschzuges stand eine Gartenhütte in Vollbrand. Eine direkt daneben befindliche Hütte wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. Verletzt wurde niemand. Der Besitzer der zweiten Hütte war bis kurz vor Brandausbruch selber noch vor Ort. Da in der abgebrannten ...

