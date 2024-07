Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 40-Jähriger leistet Widerstand - Streifenwagen beschädigt

Ludwigshafen (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Mittwoch (10.07.2024), gegen 1 Uhr, wie ein 40-Jähriger und eine 46-Jährige in der Hauptstraße in Streit gerieten. Anschließend zog der Mann die Frau in einen Pkw und fuhr davon. Die bereits verständigte Polizei konnte das Fahrzeug im Bereich der Hauptstraße auf einem Feldweg feststellen. Als der 40-Jährige in seinem Pkw sitzend die Polizei erblickte, schaltete er alle Lichter aus und versuchte mit seinem Pkw zu flüchten. Hierbei stieß er rückwärts gegen einen Streifenwagen. Die Polizeibeamten konnten den 40-Jährigen schließlich fesseln. Gegen die Festnahme wehrte sich der Mann. Gemeinsam mit der 46-Jährigen wurde er zu einer Polizeidienststelle gebracht. Beide standen unter Betäubungsmitteleinfluss. Der 40-Jährige verbrachte die verbleibende Nacht im Polizeigewahrsam. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt. Am Streifenwagen entstand geringer Sachschaden.

