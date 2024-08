Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Oberdischingen - Einbrecher unterwegs

Auf einen Aufsitzrasenmäher hatten es Unbekannte in den vergangenen Tagen in Oberdischingen abgesehen.

Ulm (ots)

Die Unbekannten brachen zwischen Montag 29.7. und Montag 5.8. in eine Garage in der Straße Am Eiskeller ein. Die Diebe öffneten das Garagentor gewaltsam mit einem Werkzeug. Den hochwertigen roten Aufsitzmäher und einen roten Kultivator (Bodenbearbeitungsgerät) , beide vom Hersteller Honda, nahmen die Täter mit. Die Maschinen haben einen Wert von mehreren tausend Euro. Der Abtransport dürfte wohl mit einem größeren Fahrzeug oder Anhänger erfolgt sein.

Die Polizei Ehingen hofft jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung und fragt:

- Wer hat das Verladen des Mähers und Kultivators gesehen? - Wer hat im Bereich der Straße Am Eiskeller verdächtige Fahrzeuge beobachtet? - Wer kann sonstige Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07391/5880 zu melden.

