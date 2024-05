POL-LM: Vermisstensuche der Kriminalpolizei - 14-jähriger Zamir ZMARAI aus Runkel vermisst

Limburg (ots) - Einbruch in Einfamilienhaus, Weilburg, Zum Wasen, Freitag, 19.04.2024 bis Freitag, 03.05.2024 (da)Unbekannte Täter sind in den vergangenen Tagen in ein Einfamilienhaus in Weilburg-Hasselbach eingebrochen. Zwischen Freitag, 19.04.2024, und Freitag, 03.05.2024, traten die Einbrecher die Haustür in ...

mehr