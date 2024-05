PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Verkehrsunfallflucht +++ Widerstand auf Rastanlage

Limburg (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus,

Weilburg, Zum Wasen, Freitag, 19.04.2024 bis Freitag, 03.05.2024

(da)Unbekannte Täter sind in den vergangenen Tagen in ein Einfamilienhaus in Weilburg-Hasselbach eingebrochen. Zwischen Freitag, 19.04.2024, und Freitag, 03.05.2024, traten die Einbrecher die Haustür in der Straße "Zum Wasen" ein und verschafften sich so Zugang zu den Innenräumen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden lediglich zwei Baustrahler entwendet. Der Schaden an der Tür dürfte jedoch mehrere hundert Euro betragen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06431) 9140-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugensuche nach Unfallflucht mit jugendlichem Radfahrer, Weinbach, Weilburger Straße, Sonntag, 05.05.2024, 20 Uhr

(da)Die Polizei ist nach einem Verkehrsunfall, bei dem ein Jugendlicher verletzt wurde, auf Zeugensuche. Der 14-Jährige war gegen 20 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Weilburger Straße in Weinbach in Richtung Ortsmitte unterwegs. Hier habe sich ein bislang unbekanntes Fahrzeug von hinten genähert. Das Fahrzeug habe den 14-Jährigen dann mit so geringem Sicherheitsabstand überholt, dass dieser nach rechts ausweichen musste. Dabei habe das Fahrzeug noch gehupt. Der Junge stürzte und verletzte sich. Durch den Sturz wurde auch sein Fahrrad beschädigt. Das Fahrzeug fuhr jedoch einfach weiter, ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern. Ein Rettungswagen versorgte den Radfahrer vor Ort. Ein Transport ins Krankenhaus war nicht notwendig. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen des Unfalls sowie das unbekannte Fahrzeug. Es soll sich um einen weißen Opel Geländewagen mit Limburger Kennzeichen handeln. Wer diesen Opel am Sonntag in Weinbach gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 in Verbindung zu setzen.

Autobahnpolizei

Herumgepöbelt und später Widerstand geleistet, Bad Camberg, Bundesautobahn 3, Tank- und Rastanlage Bad Camberg West, Samstag, 04.05.2023, 1.30 Uhr

(ro)Für einen pöbelnden 26-jährigen Mann endete die Nacht auf Sonntag in einer Polizeidienststelle. Gegen 1.30 Uhr wurden der Polizei drei betrunkene Männer gemeldet, die in der Tankstelle der Tank- und Rastanlage Bad Camberg West randalieren würden. Als die Einsatzkräfte den merklich alkoholisierten 26-Jährigen im Innenraum der Tankstelle antrafen, schrie dieser lautstark den dortigen Mitarbeiter an. Zuvor habe der Mann den Mitarbeiter beleidigt und bedroht. Hintergrund für die Aggression des 26-Jährigen soll ein Geldbetrag gewesen sein, der ihm nicht von dem in der Tankstelle stehenden Bargeldautomaten ausgezahlt worden sein soll. Seine beiden Begleiter hätten das Gebäude vor dem Eintreffen der Polizei verlassen. Trotz mehrfacher Aufforderung der Beamten wollte der Aggressor die Tankstelle nicht verlassen, sodass er festgenommen werden musste. Hierbei leistete er Widerstand, beleidigte die Polizeibeamten und drohte ihnen Schläge an. Bei der Durchsuchung einer mitgeführten Umhängetasche fanden die Beamten ein griffbereites Messer auf. Eine Bereitschaftsstaatsanwältin ordnete später eine Blutentnahme an, die auf der Polizeiautobahnstation von einer Ärztin durchgeführt wurde. Danach wurde der 26-Jährige entlassen, entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell