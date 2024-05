PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ geparkte Pkw beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht +++ Einbruch in leerstehendes Wohnhaus +++

Limburg (ots)

Geparkte Pkw beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Tatort: 65555 Limburg-Offheim, An der Meil, Parkplatz Postverteilungszentrum Tatzeit: Freitag, 03.05.2024, 06:20 Uhr bis 16:30 Uhr Im Tatzeitraum wurde der auf dem Parkplatz des Postverteilungszentrums in Limburg-Offheim geparkte blaue Pkw, BMW xDrive, durch einen anderen Verkehrsteilnehmer an der vorderen Stoßstange beschädigt.

Tatort: 65549 Limburg, Walderdorffstraße Tatzeit: Freitag, 03.05.2024, 07:30 Uhr bis 16:30 Uhr Der im genannten Zeitraum in der Walderdorffstraße in Limburg geparkte rote Pkw, Seat Ibiza, wurde durch einen anderen Verkehrsteilnehmer im linken Bereich der vorderen Stoßstange beschädigt.

In beiden Fällen entfernte sich der jeweils unbekannte Täter nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in leerstehendes Wohnhaus

Tatort: 35781 Weilburg-Hasselbach, Zum Wasen Tatzeit: Freitag, 19.04.2024, 12:00 Uhr bis Freitag, 03.05.2024, 17:00 Uhr Unbekannte Täter traten im Tatzeitraum die Hauseingangstür eines nicht bewohnten Einfamilienhauses auf. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden zwei Baustrahler entwendet. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell