POL-LM: Ausfall der Fahrrad-Codieraktion der Polizei bei der Ems-Wörsbach-Radtour

Limburg (ots) - Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg 1. Drogendealer in Haft, Limburg, Bahnhofsplatz, Mittwoch, 24.04.2024, 16:00 Uhr (wie) In der letzten Woche hat die Kriminalpolizei in Limburg einen Drogenhändler festgenommen, dieser sitzt nun in Untersuchungshaft. Der 38-Jährige ohne ...

