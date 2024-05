PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Körperverletzung +++ Unfall mit hohem Sachschaden +++ Sachbeschädigung +++ Unfall mit Sachschaden nach Verfolgungsfahrt +++ Fahrzeug rollt in Lahn +++ Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Limburg (ots)

Pressemeldung 05.05.2024 PD Limburg-Weilburg

1. Körperverletzung

Tatort: 65549 Limburg, Mundipharmastraße Tatzeit Samstag, 04.05.2024, 11:00 Uhr - 11:15 Uhr

Körperverletzung in Einkaufsmarkt.

Am Vormittag des 04.05.2024 kam es zwischen 11:00 Uhr und 11:15 Uhr zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung im Eingangsbereich des dortigen Einkaufsmarktes. Hierbei gerieten zwei namentlich bekannte Personen, ein 37-Jähriger aus Hadamar und ein 27-Jähriger aus Elz, dermaßen aneinander, dass die zunächst verbale Auseinandersetzung letztlich in einer Körperverletzung endete.

Zeugen, die den Vorfall beobachteten, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

2. Unfall mit hohem Sachschaden

Unfallzeit: 65549 Limburg, Westerwaldstraße Unfallzeit: Samstag, 04.05.2024, 22:26 Uhr

Am 04.05.2024 kam es gegen 22:26 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich eines Einkaufsmarktes in 65549 Limburg, Westerwaldstraße. Der namentlich bekannte, 21-Jährige Fahrzeugführer, fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit und durchdrehenden Reifen vom Parkplatz des Einkaufsmarktes in Richtung der dortigen Bundesstraße B8.

Infolge der überhöhten Geschwindigkeit verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug, rutschte über die Gegenfahrbahn und beschädigte einen gegenüberliegenden Zaun sowie die dortige Bushaltestelle. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 18.000 Euro.

3. Sachbeschädigung

Tatort: 65549 Limburg, Ste.-Foy-Straße Tatzeit: Samstag, 04.05.2024, 23:17 Uhr

Gaststättenfenster eingeschlagen.

Am späten Samstagabend gegen 23:17 Uhr, wurde die Fensterscheibe einer Gaststätte eingeschlagen. Die Sachbeschädigung steht mutmaßlich im Zusammenhang mit abwandernden Besuchern des nahegelegenen Frühlingsfestes. Es entstand ein Sachschaden von 300 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter Rufnummer 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

4. Unfall mit Sachschaden nach Verfolgungsfahrt

Unfallort: 65549 Limburg, Holzheimer Straße Unfallzeit: Sonntag, 05.05.2024, 03:45 Uhr - 03:48 Uhr

Verkehrsteilnehmer flüchtete vor der Polizei - Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Ein 19-Jähriger Verkehrsteilnehmer entzog sich in den frühen Morgenstunden des 05.05.2024, durch Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit und Ausschalten der Fahrzeugbeleuchtung, einer bevorstehenden Verkehrskontrolle durch eine Funkstreife. Der Fahrzeugführer überfuhr bei seiner Flucht vor der Polizei im Stadtgebiet Limburg zwei Rotlicht zeigende Ampelanlagen. Im Bereich einer Rechtskurve der Holzheimer Straße kam das Fahrzeug, aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Pfeiler.

Es wurden keine Personen verletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden von ca. 9.000 Euro. Den Fahrzeugführer erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Hinweise erbittet die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431-91400.

5. PKW verselbstständigt sich und rollt in die Lahn

Ereignisort: 35781 Weilburg/Odersbach, Campingplatz Ereigniszeit: Samstag, 04.05.2024, 16:45 Uhr

Am Samstag ist ein Auto in die Lahn gerollt.

Ein Fahrzeugbesitzer hat auf dem Campingplatz Odersbach sein Fahrzeug nicht gegen das Wegrollen gesichert. Unbemerkt kam es am 04.05.2024 gegen 16:45 Uhr ins Rollen und rollte, mit Fahrzeugfront voran, ins Wasser. Der Großteil des PKW blieb in der Böschung hängen. Personen sind nicht zu Schaden gekommen, die Umwelt wurde nicht gefährdet. Ebenso entstand kein Sachschaden. Von der Feuerwehr wurde das Auto unbeschädigt geborgen.

6. Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Unfallort: 35799 Merenberg, Industriestraße Unfallzeit: Samstag, 04.05.2024, 20:55 Uhr

Alkoholisierter Autofahrer flieht nach Verkehrsunfall.

Am Samstagabend gegen 20:55 Uhr, verlor ein 50-jähriger Mann aus Merenberg die Kontrolle über seinen PKW, als er aus dem Kreisverkehr in der Industriestraße in Merenberg fuhr. Dabei überfuhr er die Verkehrsinsel und kollidierte anschließend mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Der Unfallverursacher floh in unbekannte Richtung, die Geschädigten suchten nach dem Fahrzeug und konnten es kurz darauf in der Ortsmitte in Merenberg auffinden. Folgende polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert war.

Die vier Insassen des geschädigten Fahrzeugs, als auch der Unfallverursacher, blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 EUR.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell