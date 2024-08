Polizeipräsidium Ulm

Am Wochenende brachen Unbekannte in die Bude im Stadtteil Ringschnait ein.

Bei der ersten Meldung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5837460) wurde versehentlich Stafflangen geschrieben.

Wie die Polizei mitteilt, sollen sich die Täter zwischen Freitag 19.30 Uhr und Sonntag 16 Uhr Zutritt zu der Jugendbude in Ringschnait verschafft haben. Laut den polizeilichen Erkenntnissen wurde offenbar das Schloss der Zugangstür aufgebrochen. Im Inneren suchten die Einbrecher nach Beute. Dabei wurden sie wohl fündig und nahmen geringen Mengen Münzgeld mit. Damit zeigten sich die Diebe scheinbar nicht zufrieden. Denn die Holzbude brannte komplett nieder. In unmittelbarer Nähe konnte die Polizei ein Kanister auffinden. Die Ermittler des Polizeirevier Biberachs (07351 447 0) gehen derzeit von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus und haben die Ermittlungen aufgenommen. Scheinbar ging das Feuer von selbst aus, so die Polizei. Denn zu einem Feuerwehreinsatz kam es nicht. Die Ermittler schätzen den Schaden auf rund 2.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Zeugen sollen sich bei der Polizei Biberach unter der Tel. 07351/4470 melden.

