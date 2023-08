POL-HSK: Einbruch in Restaurant

Meschede (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Urbanusstraße in Freienohl. Bislang unbekannten Täter machten sich gegen 02.20 Uhr an dem Gebäude zu schaffen. Zeugen alarmierten die Polizei. Eine verdächtigte Person flüchtete in Richtung Bahnhof. Diese wird wie folgt beschrieben: schwarz bekleidet, ca. 1,70m bis 1,80m groß, schlanke Statur ...

