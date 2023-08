Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Meschede (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Urbanusstraße in Freienohl. Bislang unbekannten Täter machten sich gegen 02.20 Uhr an dem Gebäude zu schaffen. Zeugen alarmierten die Polizei. Eine verdächtigte Person flüchtete in Richtung Bahnhof. Diese wird wie folgt beschrieben: schwarz bekleidet, ca. 1,70m bis 1,80m groß, schlanke Statur und rote Schuhe. Am Gebäude entstand Sachschaden. Angaben zur Tatbeute liegen bislang noch nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291/90200 entgegen.

