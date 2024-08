Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar - Einbruch in Büroräume

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.08.2024:

Fritzlar

Einbruch in Büroräume

Tatzeit: Montag, 12.08.2024, 14:00 Uhr bis Mittwoch, 14.08.2024, 07:06 Uhr

Unbekannte sind am Marktplatz in Fritzlar in ein Gewerbeobjekt eingebrochen und haben mehrere Wertgegenstände gestohlen.

Die unbekannten Täter sind auf derzeit unbekannte Art und Weise in den Innenbereich des Gewerbeobjektes gelangt. In der Folge wurden Zugangstüren im 2. und 3. Obergeschoss durch die unbekannten Täter aufgebrochen, um sich so Zutritt zu den Büroräumlichkeiten einer Reinigungsfirma sowie eines Sportvereins zu verschaffen.

Schlussendlich wurde ein Laptop (MacBook), ein Würfeltresor, aber auch eine Debitkarte sowie Bargeld aus den Büroräumlichkeiten entwendet. Die Höhe des Stehlschadens wird mit einem niedrigen vierstelligen Betrag angegeben.

Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf 1500,- EUR geschätzt.

Die Kriminalpolizei Homberg übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Hinweise bitte unter der Telefonnummer 05681/774-130.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

