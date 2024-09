Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Hochwertige Kompletträder von zwei PKW entwendet - Verdächtige ermittelt

Mannheim (ots)

Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag kam es bei einem Autohaus in der Gottlieb-Daimler-Straße zu einem Diebstahl von zwei Sätzen Sommerreifen im Wert von ca. 10.000 Euro. An drei weiteren Fahrzeugen wurden bereits die Radbolzen gelöst, die Räder jedoch nicht entwendet. Zwei Männer im Alter von 26 und 40 Jahren gerieten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Verdacht, mit diesen Taten in Verbindung zu stehen. Sie wurden gegen 03:20 Uhr im Nahbereich der Örtlichkeit von der Polizei kontrolliert. Bei der Kontrolle konnte auch entsprechendes Werkzeug zur Demontage von Reifen festgestellt und einbehalten werden. Für die Durchführung weiterer strafprozessualer Maßnahmen wurden die Männer auf ein Polizeirevier gebracht und nach Beendigung der Maßnahmen wieder entlassen. Den Männern droht nun eine Strafanzeige wegen besonders schweren Fall des Diebstahls.

