Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: L 597 - Mannheim/Freidrichsfeld: tödlicher Verkehrsunfall zwischen Lkw und Motorrad, Pressemitteilung Nr.2

Mannheim (ots)

Nach bisherigem Stand der Unfallermittlungen fuhr der Fahrer des Lkw gegen 14:50 Uhr von Schwetzingen kommend in Fahrtrichtung Friedrichsfeld entlang. Aufgrund eines Reifenplatzers an dem Fahrzeug bremste der Fahrer den Lkw ab. Das Abbremsmanöver erkannte der nachfolgende 68-jährige Motorradfahrer womöglich zu spät und fuhr dem Lkw in der Folge auf. Der 68-Jährige zog sich durch den Zusammenstoß schwerste Verletzungen zu. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag der 68-Jährige noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Für die Unfallaufnahme musste die Richtungsfahrbahn der L597 zwischen A 656, Mannheim-Seckenheim in Friedrichsfeld und Abzweig nach Schwetzingen bis 18:45 Uhr gesperrt werden. Der Gesamtsachschade wird auf ca. 17.000,- Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei und Staatsanwaltschaft Mannheim haben in enger Zusammenarbeit mit einem Unfallsachverständigen die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell