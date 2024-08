Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Mann sticht mit Messer im Hauptbahnhof Nürnberg zu

Bundespolizei bittet um Zeugenhinweise

Nürnberg (ots)

Am Mittwoch (31. Juli) sind zwei Männer im Hauptbahnhof Nürnberg in eine verbale Auseinandersetzung geraten. Im Anschluss stach einer der beiden Männer mit einem Messer zu. Die Bundespolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Mittwochnachmittag gegen 14:15 Uhr gerieten ein 34-Jähriger und ein 39-Jähriger im Hauptbahnhof Nürnberg aus bisher noch ungeklärten Gründen in Streit. Auf der Rolltreppe von der Königstorpassage zur Mittelhalle des Bahnhofs stach der 34-Jährige dem älteren Kontrahenten mit einem Messer in den Rücken. Im Anschluss floh er in Richtung der U-Bahn-Abgänge. Mehrere Polizeibeamte fahndeten nach dem Messerstecher und konnten diesen schließlich im Bereich des Haupteingangs festnehmen.

Der Verletzte wurde mit dem Verdacht einer lebensgefährlichen Verletzung ins Klinikum gebracht.

Die Bundespolizei ermittelt und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Straftat und insbesondere zu der verbalen Auseinandersetzung machen können, sich bei der Bundespolizei Nürnberg unter der Telefonnummer 0911 205551-0 oder über die E-Mail-Adresse bpoli.nuernberg@polizei.bund.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell