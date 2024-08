Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis: Polizeibeamtin bei Durchsuchung durch Schuss verletzt - Schützin tötet sich mutmaßlich selbst

Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Im Zusammenhang mit einem Anfang Juli 2024 in Heiligkreuzsteinach begangenen Tötungsdelikt fanden am heutigen Mittwoch in einem Einfamilienhaus im Heiligkreuzsteinacher Ortsteil Bärsbach Durchsuchungsmaßnahmen der Kriminalpolizeidirektion statt. Ziel der Maßnahme war das Auffinden von verfahrensrelevanten Beweismitteln. Als die Polizeikräfte um kurz nach 7 Uhr das Gebäude betraten, feuerte eine Bewohnerin mit einer Pistole auf sie. Dabei traf ein Schuss eine Polizeibeamtin an der Hand und verletzte sie leicht. Auf Grund dieser Einsatzlage wurde die Durchsuchungsmaßnahme unterbrochen, das Haus umstellt und es wurden Spezialkräfte hinzugezogen.

Das Haus wurde unter der Verwendung von taktischen Einsatzmitteln, welche laute Knallgeräusche erzeugten, kurz nach 11 Uhr durch die Spezialkräfte überprüft. Bei der anschließenden Durchsuchung der Räumlichkeiten wurde gegen 11:45 Uhr die Frau tot in einem Zimmer aufgefunden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sie ihre Waffe in Selbsttötungsabsicht gegen sich selbst gerichtet. Zu einer Schussabgabe auf die Frau durch Polizeikräfte war es während des gesamten Einsatzes nicht gekommen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, insbesondere auch zu den Hintergründen des Angriffs der verstorbenen Frau auf die Polizeibeamten, dauern an.

