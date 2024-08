POL-MA: Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis: Größerer Polizeieinsatz, PM Nr. 2

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein 79-jähriger Mann beschädigte am Dienstagmorgen gegen 11 Uhr einen Jeep in der Mannheimer Landstraße. Der 79-Jährige blieb mit seinem Toyota beim Einparken auf dem dortigen Parkplatz eines Drogeriemarktes an dem Jeep hängen. In der Folge stieg der Senior aus seinem Fahrzeug und begutachtete den Schaden am Jeep. Danach fuhr der ...

mehr