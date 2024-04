Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebstahl von Autokennzeichen in Wickrath

Mönchengladbach (ots)

Am Osterwochenende haben unbekannte Täter die Kennzeichen von drei Fahrzeugen gestohlen, die auf einem öffentlichen Parkplatz an der Hochstadenstraße in Wickrath geparkt waren.

Am Ostersonntag sowie -montag erstatteten drei Fahrzeughalter unabhängig voneinander Anzeige wegen Diebstahls ihrer Kennzeichen. Sie hatten ihre Fahrzeuge am Osterwochenende auf einem öffentlichen Parkplatz unter der Autobahnbrücke an der Hochstadenstraße geparkt.

Dort entwendeten unbekannte Täter im Zeitraum von Samstagabend, 30. März, 20 Uhr und Montag, 1. April, 14.30 Uhr die Kennzeichen eines grauen Seat Leon, eines roten Nissan Europe und eines roten Mercedes.

Personen, die am Wochenende an dieser Örtlichkeit etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161-290 bei der Polizei zu melden. (et)

