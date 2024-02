POL-PPWP: Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen

Kaiserslautern (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag, 8. Februar, 10:30 Uhr, bis Sonntag, 11. Februar, 12 Uhr, parkte eine 84-Jährige ihren VW Golf in der Königsstraße. Am Sonntagmittag bemerkte sie, dass ein Mäppchen mitsamt Dokumenten entwendet wurde. Die Polizei geht davon aus, dass sich unbekannte Täter an dem unverschlossenen Fahrzeug zu schaffen machten. Wer hat in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion ...

