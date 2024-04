Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche am Osterwochenende

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte Täter sind über die Osterfeiertage in mehrere Privatwohnungen im Stadtgebiet eingebrochen und haben Wertsachen entwendet. Die Kriminalpolizei nahm darüber hinaus zwei Einbrüche in Geschäftsräume auf.

Am Nachmittag des Ostermontages, 1. April, nahmen Einsatzkräfte der Polizei zunächst eine Anzeige wegen Wohnungseinbruchdiebstahls an der Stephanstraße auf. Dort hatte ein Mieter (77) einen Schaden an seiner Tür bemerkt und festgestellt, dass jemand Parfüm und Kleingeld aus der Wohnung gestohlen hatte.

Am Abend meldete eine Familie an der Mülforter Straße einen Einbruch in ihr Einfamilienhaus. Hier waren Unbekannte über die Terrassentür ins Hausinnere eingedrungen, wo sie dem Anschein nach jedoch nichts entwendeten. Im Ortsteil Schrievers dagegen wurde bei einem Einbruch in eine Wohnung an der Straße Morr Schmuck und Kleingeld aus einer Wohnung entwendet. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort mögliche Spuren.

Tags zuvor, am Ostersonntag, waren die Ermittler zum Konstantinplatz in Giesenkirchen gerufen worden. Dort hatten Unbekannte die Schaufensterscheibe eines Geschäftes mittels eines Kanaldeckels zerstört und sich so Zutritt verschafft. Ihr Ziel war die Kasse, in der sich nach Angaben der Angestellten jedoch kaum mehr als Kleingeld befand.

Am frühen Montagmorgen, gegen 4 Uhr, erhielt die Polizei einen Hinweis auf einen weiteren Einbruch in ein Geschäft am St.-Michael-Platz. Auch hier drangen die Täter über die Schaufensterscheibe in den Laden ein. Ersten Erkenntnissen zufolge waren insgesamt vier Personen an der Tat beteiligt, die vor Eintreffen der ersten Streifenwagen flüchteten.

In allen Fällen ermittelt die Kriminalpolizei und nimmt sachdienliche Hinweise von noch nicht bekannten Zeugen unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (et)

