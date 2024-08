Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Polizei nimmt E-Scooter-Dieb fest

Heidelberg (ots)

Eine Polizeistreife kontrollierte um 10 Uhr im Grasweg einen 24-Jährigen, der einen E-Scooter in den Händen trug. Da die Besitzverhältnisse unklar waren, überprüfte die Streife das Versicherungskennzeichen des Fahrzeugs. Die Abfrage ergab, dass der Halter in Weinheim wohnte, der 24-Jährige jedoch im PHV in Heidelberg. Weitere Ermittlungen brachten ans Licht, dass der E-Scooter nur wenige Stunden zuvor in der Hauptstraße in Heidelberg gestohlen wurde. Die Streife nahm den 24-Jährigen vorläufig fest und stellte den E-Scooter sicher. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Diebstahls rechnen. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd übernahm die weiteren Ermittlungen zu den Tathintergründen.

