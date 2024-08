Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim

Rhein-Neckar-Kreis: 68-Jährige aus Altlußheim vermisst - - Öffentlichkeitsfahndung - Polizei bittet um Mithilfe

Mannheim (ots)

Altlußheim / Rhein-Neckar-Kreis Am 14.08.2024, gegen 01:30 Uhr, verließ die 68-jährige Vermisste Carmen B. mit ihrem PKW VW T-Roc, Farbe weiß, mit Heidelberger Kennzeichen, ihre Wohnanschrift in Altlußheim. Sie wollte mutmaßlich einen Angehörigen in der GRN Klinik Schwetzingen besuchen, traf dort jedoch nicht ein und kehrte bislang auch nicht nach Hause zurück. Die vermisste Person leidet an beginnender Demenz, weshalb eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden kann. Carmen B. wird wie folgt beschrieben: Ca. 180 cm groß, schlank, dunkle, schulterlange Haare, eingefallenes Gesicht, Brillenträgerin. Die aktuelle Bekleidung ist unbekannt.

Ein Lichtbild der Vermissten ist im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter folgenden Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/altlussheim-rhein-neckar-kreis-vermisstenfahndung/

Zeugen die Hinweise zum Aufenthaltsort von Carmen B. geben können werden gebeten, sich mit den Beamten der Kriminalpolizei unter 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen. Hinweise werden zudem jederzeit unter dem polizeilichen Notruf 110 und bei jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell