Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mehrere Autos und Haltestelle beschädigt - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Eine noch unbekannte Täterschaft beschädigte am Samstagabend zu einer nicht bekannten Uhrzeit mehrere Autos, welche in der Rheingoldstraße abgestellt waren und verursachte einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Auch an der Haltestelle "Rheingoldhalle" wurden eine Glasscheibe, ein Mülleimer sowie mehrere Verkehrsschilder beschädigt. Ob die Taten von derselben Täterschaft ausgeübt wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Höhe des Gesamtschadens ist noch nicht abschließend geklärt. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0621/83397-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell